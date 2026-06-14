Буланова о сравнении с Пугачевой: «Зачем мне это?»

Певица Татьяна Буланова в беседе с kp.ru призналась, что ее не привлекает звание «второй Аллы Пугачевой».

Буланова объяснила, что не пытается скопировать Пугачеву и других артистов. Певица также не желает подстраиваться под кого-либо.

«А я говорю: а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее, первая», — пояснила исполнительница.

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой в 2025 году прошла через вторую волну популярности благодаря интересу у молодежи. Зумерам полюбились танцоры вокалистки, которых в сети прозвали «энергосберегающими». Однако после того, как артисты стали востребованы, они решили уйти из балета Булановой. Сейчас певица выступает уже с другой командой.

В марте 2026-го Буланова призналась, что использует магические амулеты, которые помогают ей защититься от сглаза и добиться успехов в карьере. По мнению певицы, один из таких эзотерических предметов, возможно, помог ей успешно вернуться на сцену.

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