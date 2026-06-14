Бывшая жена Моргенштерна не верит, что Крид подарил ей квартиру из‑за любви

Блогерша Зинатуллина усомнилась, что Крид намекает ей на романтические чувства

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина в беседе с Telegram-каналом «Звездач» усомнилась, что певец Егор Крид подарил ей квартиру в качестве знака внимания.

«Я не думаю. Мы с Егором уже несколько лет дружим, общаемся. Такого еще не было», — поделилась блогерша.

Зинатуллина отметила, что пока не была в подаренной квартире. Сейчас в жилье планируется ремонт. Девушка хочет обустроить недвижимость в стиле минимализма. Знаменитость не собирается жить там на постоянной основе.

«Это будет мое не основное жилье, мне нравится снимать и почти каждый год менять. Наверное, пока я молодая, мне хочется постоянно новую картинку, чего-то нового», — рассказала экс-супруга рэпера.

29 марта Зинатуллиной исполнилось 26 лет. Она устроила праздник в народно-этническом стиле. Крид пришел на день рождения блогерши с большим букетом красных роз и подарил ей квартиру.

Зинатуллина призналась, что не ожидала такого подарка и очень удивилась.

«Конечно приятно, когда мужчина делает такой подарок. К тому же, мне друзья еще таких подарков не делали», — отметила знаменитость.

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