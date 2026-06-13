Маленький сын телезвезды катапультировался из надувного замка и потерял сознание

Звезда британского реалити-шоу «Единственный путь — это Эссекс» Джесс Райт рассказала об инциденте с ее четырехлетним сыном Пресли. Пугающими подробностями она поделилась на своей странице в социальной сети Insatgram.

По словам Райт, трагедия едва не произошла на праздновании дня рождения ребенка.

«Пресли катапультировался с верхушки надувного замка высоко в воздух и приземлился лицом вниз на твердый деревянный пол с высоты около трех метров», — рассказала телезвезда.

Блогерша добавила, что ребенок с трудом дышал, а затем на несколько секунд потерял сознание. Во время поездки на скорой помощи, продолжила Райт, врачи обсуждали возможные серьезные травмы, среди которых были перелом ребер и травма позвоночника.

По прибытии в больницу выяснилось, что ребенок чудом избежал серьезных травм. Вскоре его выписали домой.

Джесс Райт добавила, что у ее ребенка больное сердце, из-за чего она еще больше переживала за здоровье сына. Блогерша также призвала своих подписчиков быть внимательнее, разрешая детям кататься на надувных замках рядом с твердыми поверхностями.

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