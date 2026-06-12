Умер автор самых дорогих картин современности

Один из самых влиятельных британских художников Дэвид Хокни умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на заявление его представителя.

Хокни мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, не дожив за месяц до своего 89-летия.

Хокни считается одной из ключевых фигур современного искусства Великобритании и одним из самых известных представителей направления поп-арт. Широкую известность художник получил в 1960-х годах. Хокни некоторое время был рекордсменом по стоимости работ среди современных художников.

Так, в 2018 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке картину Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» 1972 года продали за $90,3 млн.

Огромную известность живописцу принесла серия картин «Всплеск». На этих холстах зритель видит бассейн с разлетающимися брызгами воды, однако фигура самого ныряльщика отсутствует. В 2020 году «Всплеск» ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне за £23,1 млн (более $29,9 млн). Сам Хокни говорил, что нарисовал за две недели то, что длится две секунды.

Всего в этой серии было создано три полотна. Известно, что «Большой всплеск» находится в лондонском музее Tate Gallery, а «Маленький» принадлежит частному коллекционеру.

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