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Культура

Популярные российские фильмы покажут в Африке

«Буратино» и «Красный шелк» на Фестивале российского кино в Алжире и Марокко
Национальная Медиа Группа / НМГ

Фестиваль российского кино пройдет в Алжире с 15 по 20 июня, а в Марокко с 18 по 21 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы фестивалей в Северной Африке.

В рамках фестиваля в Алжире Art Pictures Distribution представит семейную картину «Буратино» — современное прочтение знаменитой сказки Алексея Толстого. Фильм уже был представлен на ключевых международных кинорынках, включая European Film Market в Берлине и Marché du Film в Каннах, а также продан более чем в 50 стран мира.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, демонстрация достижений современного российского кинематографа в Алжире откроет новые горизонты для культурного сотрудничества двух стран.

«Зрители на Африканском континенте смогут увидеть фильмы, отражающие важные смыслы и значимые страницы истории нашей страны. Убеждена, что кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», —говорит Любимова.

Марокко в 2026 году примет Фестиваль российского кино фестиваль. В программу смотра вошли сразу два проекта Art Pictures Distribution, которые уже показали на фестивалях в Армении, Таиланде, Сербии, Беларуси, Сингапуре и других странах мира.

Среди них — российско-китайский шпионский экшен «Красный шелк», показанный уже в 48 странах мира. Действие картины разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и опасные преступники, охотящиеся за секретными документами. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и другие.

Также в программу вошла семейная комедия «Яга на нашу голову», отобранная в 2026 году на крупнейший кинофестиваль Индонезии Balinale. В центре истории — десятилетний мальчик Петя, чья новая воспитательница оказывается Ягой, потерявшей свои магические способности. Роли в проекте сыграли Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Максим Лагашкин и другие звезды.

Фестивали организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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