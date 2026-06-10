«Серов перешел черту»: продюсер назвал причину скандала вокруг концерта «Дискотеки Аварии»

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Алексей Серов из группы «Дискотека Авария» перешел черту на концерте в Иркутске. Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что коллектив действительно ждет отмена, если не появится объяснений поведения солиста.

По мнению Рудченко, причиной скандального выступления может быть потеря популярности группы.

«Я думаю, что группа выжала максимум из этого мероприятия, используя все возможные инструменты для привлечения внимания к своему коллективу, потому что их востребованность уменьшается в связи с тем, что приходят новые артисты. Коллектив постепенно исчезает из инфополя, уже не обладает такой популярностью. Но мне кажется, что Серов здесь перешел определенную черту. Все-таки нужно соблюдать этику работы в публичном пространстве. Он транслирует не только музыкальные произведения, но и еще свое поведение. А с учетом того, на каком мероприятии они выступали, это двойная ответственность. Солист действительно перегнул палку», — заявил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что для минимизации последствий необходимо записать обращение к поклонникам и рассказать, почему Серов вел себя на выступлении подобным образом.

«Мне кажется, чтобы не началась вот эта повальная отмена общественниками и, возможно, возмущения в депутатском корпусе, артистам нужно поспешить объяснить данный поступок. Если это было, скажем так, под воздействием каких-то веществ, это может быть еще прощено общественностью, потому как коллектив не был особо замечен в таких вот экстремальных выходках. Вполне возможно, один раз и пронесет. Но действительно нужно поспешить с объяснениями и заверить общественность, что подобное не повторится», — поделился Рудченко.

После концерта в Иркутске, на котором солист «Дискотеки Аварии» выступал с голым торсом и исполнял провокационные танцы, группу потребовали отменить. Сам Серов вышел на связь с фанатами после выступления и заявил, что оно было «классным». Также артист пригласил хейтеров на следующее шоу коллектива.

Ранее группу «Дискотека Авария» осудили за обращение с нетрезвым фанатом на концерте.