«Безумие или пиар-ход»: психолог объяснила голые провокации Глюкозы

Отметившая 40-летний юбилей голыми фотографиями певица Глюкоза таким образом старается привлечь к себе как можно больше внимания. Ей важнее не просто понравиться аудитории – она гонится за охватами и комментариями, для этого такие эпатажные выпады и используются, объяснила психолог Наталья Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению специалиста, фото в обнаженном виде позволили артистке показать, что и в 40 лет можно выглядеть молодой и желанной. Такие поступки характерны для популярных людей, которые стремятся доказать, что они не хуже молодых артистов, а также получить одобрение пользователей.

«Глюкоза давно встала на путь провокации, и этот поступок тоже очередной выпад, чтобы привлечь как можно больше аудитории, ― отметила психолог. ― В данном случае артист не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность. Следовательно, это не безумие звезды, а хорошо спланированный пиар-ход».

Наумова добавила, что это характерная черта певицы в последнее время – она стремится привлекать внимание не музыкой и достижениями в карьере, а эпатажными образами и скандальными выходками.

Напомним, 7 июня, в день 40-летия, Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала в соцсетях фото без одежды в честь своего юбилея. Певица также показала себя в косметической маске для лица и непричесанными волосами. Поклонники поздравили певицу с днем рождения. Некоторые восхитились фигурой артистки, а другие посчитали, что она выглядит невеселой.

Ранее Глюкоза с ирокезом вышла в свет в розовом бюстгальтере.