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Культура

Александр Петров об эмиграции: «Не могу долго находиться в чужой ментальности»

Актер Александр Петров заявил, что не уедет из России
Александр Петров/VK Видео

Актер Александр Петров в интервью изданию «Сноб» признался, что никогда всерьез не задумывался об эмиграции.

Петров отметил, что посещал Калифорнию и города Европы. Однако нигде он не хотел жить. По словам актера, во время съемки у Романа Полански ему хотелось поскорее вернуться домой в Россию.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — поделился артист.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 90 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!». Актер является двукратным лауреатом премии «Золотой орел».

В апреле 2026-го Петров отметил, что получает множество предложений снять кино, но он отказывает. Он заявил, что пока не готов становиться режиссером. Петров считает, что еще недостаточно раскрыл себя в актерской профессии, чтобы начинать карьеру режиссера.

Ранее стали известные самые обсуждаемые деятели кино в России.

 
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