Киба об отношениях с Лепсом после разрыва: «Я уже устарела»

Блогерша Аврора Киба заявила, что больше не общается с Лепсом

Бывшая невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба призналась в шоу «КСТАТИ» на VK Видео, что больше не общается с народным артистом.

Киба призналась, что пережила разрыв и живет дальше. По словам блогерши, она себя отлично чувствует.

«Я уже устарела. Я даже пролистывала его песни уже — снимала свой сериал, там был такой момент», — поделилась знаменитость.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В мае Григорий Лепс рассказал в беседе с kp.ru, что до сих пор не может забыть Кибу. Артист также попросил поклонников не оскорблять блогершу. По словам певца, он встречал комментарии, где его экс-возлюбленную называли проституткой и содержанкой. Артист уверил, что это не так. Как отметил исполнитель, Киба — приличный человек.

Ранее Аврора Киба отказалась от своих слов про Боню.