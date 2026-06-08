Катя Лель раскрыла, чего ожидает от новой «Фабрики звезд»

Певица Катя Лель в беседе с НСН заявила, что «Фабрика звезд» всегда будет актуальной.

По словам Лель, такие шоу дают молодым артистам заявить о себе и проявить себя. Она понадеялась, что в музыкальной индустрии появится больше новых талантливых людей после проекта.

«Другой вопрос — какова дальнейшая судьба артиста после «Фабрики звезд». Тут может быть двоякое мнение, когда могут использовать молодых талантов не так, как надо, а потом бросить. Далеко не все могут это выдержать психоэмоционально», — отметила артистка.

Лель заявила, что в шоу-бизнесе сейчас сложилось так, что на слуху только два-три продюсера. По ее мнению, в музыкальной сфере нужно больше людей, которые помогут сделать творчество «еще круче» и вдохновить молодое поколение.

4 июня генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Ранее Пригожин оценил успех перезагрузки «Фабрики звезд».