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Культура

Возле могилы Паши Техника поставили памятник

Бывшая жена Паши Техника опубликовала фото памятника рэпера с кладбища
Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в Telegram-канале показала готовый памятник рэперу.

Статую поставили на кладбище рядом с могилой Техника.

«Ну вот и всё…» — подписала публикацию экс-супруга артиста.

Поклонники оценили новую статую. Они назвали памятник красивым и достойным.

«Как живой… Царство небесное. Всегда будем помнить. До сих пор шок, что его больше нет. В голове не укладывается… Ты сделала все, что было в твоих силах. Мы тебе безмерно благодарны, Карина. Ты очень сильная», — написала поклонница.

Паши Техника не стало в Таиланде 5 апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Карицкая рассказывала, что ей диагностировали депрессию после кончины рэпера. Позже она призналась, что сильно разругалась с экс-супругом незадолго до того, как его не стало.

Бывшая жена певца объяснила, что она спорила с Техником об алиментах. Рэпер и блогерша поссорились и заблокировали друг друга в соцсетях. Этот их разговор оказался последним. Девушка призналась, что очень жалеет о своих словах.

Ранее бывшая жена Паши Техника осадила экс-супругу Гуфа.

 
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