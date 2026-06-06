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Культура

Звезда «Очень страшного кино» пожаловалась на игнор со стороны Голливуда

Актриса Анна Фэрис заявила, что ей не давали серьезных ролей из-за «Очень страшного кино»
Global Look Press

Американская актриса Анна Фэрис пожаловалась на игнор со стороны Голливуда из-за съемок в «Очень страшном кино». Своими переживаниями 49-летняя звезда поделилась в беседе с The Hollywood Reporter.

49-летняя Фэрис вернется на экран в роли главной героини в перезапуске «Очень страшного кино» в 2026 году. На премьере фильма в Лос-Анджелесе актриса рассказала, что, хотя она считает франшизу «подарком» в своей карьере, столкнулась с трудностями из-за съемок в хорроре.

«Это была странная борьба, определяющая, разочаровывающая, приносящая удовлетворение. Я провела 25 лет, ощущая любовь зрителей, но не получила ни одной награды, даже не смогла пройти прослушивание ни на одну драматическую роль», — вспоминает она.

Однако теперь Фэрис рада возвращению во франшизу.

«Это просто невероятное чувство — чувствовать себя самой собой», — говорит она.

По сюжету группа друзей: Синди, Бренда, Рэй и Мелкий — воссоединяется для противостояния маньяку в маске, с которым они столкнулись двадцать шесть лет назад.

Ранее Анна Фэрис призналась, что едва не бросила актерскую карьеру.

 
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