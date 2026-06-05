Александр Устюгов пропустил прощание с сестрой, сгоревшей от рака

Актер Устюгов не смог перенести съемки ради прощания с сестрой, но прислал венок

Российский актер Александр Устюгов пропустил прощание со своей сестрой Екатериной. Об этом пишет «СтарХит».

Церемония прощания прошла в Санкт-Петербурге, ее посетили родные и близкие женщины.

Известно, что актер был очень близок с сестрой, до 2023 года они пели в одной группе. 2 июня у Устюгова был концерт в Нижнем Новгороде, и, по информации СМИ, он собирался приехать в Петербург, но не смог перенести съемки.

«Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог…» — прокомментировал актер строчкой из песни Владимира Высоцкого уход сестры в соцсетях.

Рядом с гробом Екатерины журналисты заметили венок «Родной сестре от Саши».

Екатерины Устюговой не стало 31 мая. Сгоревшая от рака женщина последние дни жизни провела в хосписе.

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