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Культура

У заменявшей Аллу Пугачеву певицы случилась остановка сердца

С актрисой Игнатьевой простятся в храме Живоначальной Троицы в Москве
Пошвыкин/РИА Новости

Сын актрисы и певицы Валентины Игнатьевой рассказал, что привело к ее кончине. Ивана Корешкова цитирует РИА Новости.

По словам Корешкова, у Игнатьевой случилась внезапная остановка сердца.

Актрисы не стало 4 июня в возрасте 77 лет.

Церемония прощания с актрисой пройдет 7 июня в 12.00 в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. Могила Игнатьевой расположится на Ястребковском кладбище.

Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в городе Калинине. После окончания Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства (ВТМЭИ) и Государственного института театрального искусства им. Луначарского была солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

После артистка выступала с ансамблями «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три». В ВИА «Веселые ребята» она заменила Аллу Пугачеву.

Игнатьева впервые снялась в кино в 1977 году — она появилась в эпизодической роли в фильме Алексея Очкина «Гонки без финиша». Также снималась в картинах «Бархатный сезон», «Мнимый больной», «Голова классика».

Ранее не стало актера, сыгравшего Утера Пендрагона из сериала «Мерлин».

 
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