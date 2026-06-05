«Сидела в моем шкафу и курила»: звезда «Плохих парней» два года сталкерит бойфренда

Американская актриса Тереза Рэндл («Плохие парни», «Малкольм Икс») два года сталкерит бывшего бойфренда Дарио Паллини. Об этом мужчина заявил в беседе с TMZ.

Недавно Паллини подал иск в суд, утверждая, что актриса продолжала преследовать его с момента окончания их отношений в 2024 году. Мужчина утверждает, что 1 июня, вернувшись домой, он обнаружил 61-летнюю актрису в своем доме.

«Она сидела в моем шкафу с собакой и курила», — говорит он.

Рэндл удивилась появлению хозяина дома, сославшись на то, что он якобы должен был быть в тюрьме. После женщина, пишет Паллини в иске, якобы бросила в него банку с овощами, попав в голову. Затем мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые заставили ее покинуть территорию.

Предыдущий аналогичный инцидент произошел 18 мая. По мнению Паллини, тогда актриса ворвалась в его дом под действием наркотиков и начала уборку.

Мужчина также утверждает, что Рэндл угрожала выстрелить в него.

После инцидента женщину арестовали, суд назначен на 23 июня. Пока Паллини удалось добиться судебного запрета на приближение Рэндл.

1 марта 2026 года Рэндл привлекли к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, позднее дело было закрыто.

Актриса также была арестована в октябре 2024 года по обвинению в нападении, но прокуратура отказалась продолжать расследование.

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