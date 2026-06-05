Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Сидела в моем шкафу и курила»: звезда «Плохих парней» два года сталкерит бойфренда

Муж Терезы Рэндл обвинил актрису в преследовании и добился судебного запрета
Angela Weiss/Getty Images

Американская актриса Тереза Рэндл («Плохие парни», «Малкольм Икс») два года сталкерит бывшего бойфренда Дарио Паллини. Об этом мужчина заявил в беседе с TMZ.

Недавно Паллини подал иск в суд, утверждая, что актриса продолжала преследовать его с момента окончания их отношений в 2024 году. Мужчина утверждает, что 1 июня, вернувшись домой, он обнаружил 61-летнюю актрису в своем доме.

«Она сидела в моем шкафу с собакой и курила», — говорит он.

Рэндл удивилась появлению хозяина дома, сославшись на то, что он якобы должен был быть в тюрьме. После женщина, пишет Паллини в иске, якобы бросила в него банку с овощами, попав в голову. Затем мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые заставили ее покинуть территорию.

Предыдущий аналогичный инцидент произошел 18 мая. По мнению Паллини, тогда актриса ворвалась в его дом под действием наркотиков и начала уборку.

Мужчина также утверждает, что Рэндл угрожала выстрелить в него.

После инцидента женщину арестовали, суд назначен на 23 июня. Пока Паллини удалось добиться судебного запрета на приближение Рэндл.

1 марта 2026 года Рэндл привлекли к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, позднее дело было закрыто.

Актриса также была арестована в октябре 2024 года по обвинению в нападении, но прокуратура отказалась продолжать расследование.

Ранее сообщалось, что исполнителя хита «Gangnam Style» судят за махинации с психотропными препаратами.

 
Теперь вы знаете
Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине € 6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!