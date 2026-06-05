У девушки истерся мочевой пузырь после пяти лет «любимых» наркотиков Мэттью Перри

22-летнюю британку Изабель не смогли спасти из-за последствий зависимости от наркотиков, которые несколько лет назад привели к кончине американского актера Мэттью Перри. Об этом рассказала прессе ее мать Энн Морали.

Когда девушки не стало, она весила всего 35 килограммов.

Изабель начала принимать кетамин во время пандемии коронавируса 2020 году, но скрывала это от своей семьи в течение трех лет. Однако в конце концов она не смогла скрывать влияние препарата на организм — ее мочевой пузырь практически истерся из-за рубцов, образующихся на фоне злоупотребления кетамином. Это привело к хронической боли и недержанию мочи, к концу жизни Изабель тратила до 50 тысяч рублей (£500) в месяц на урологические прокладки.

Девушка была вынуждена уволиться с работы агентом по недвижимости, и у нее был серьезный недостаток веса. Как утверждает мать, несмотря на полтора года сильнейших болей, девушка не получала должной медицинской помощи.

«За свою карьеру я спасла много жизней как медсестра и стюардесса, но в конечном счете не смогла спасти свою дочь», — говорит женщина.

Вскрытие показало, что девушки не стало из-за угнетения дыхания на фоне случайного отравления морфином и габапентином — эти рецептурные препараты Изабель принимала от сильных болей.

Теперь Энн Морали хочет добиться от властей Великобритании ужесточения оборота кетамина и приравнивания его к кокаину и героину.

54-летнего актера Мэттью Перри не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее помогавший звезде «Друзей» приобрести кетамин консультант получил срок.