Кустурица выразил желание снять фильм о российском чемпионе

Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица выразил желание снять фильм о российском хоккеисте-чемпионе Александре Овечкине. Об этом сообщает ТАСС.

Он положительно ответил на вопрос журналиста о том, хотелось бы ему посвятить новую картину капитану клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Овечкину.

Кроме того, сейчас Кустурица работает над экранизацией романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки фильм продлятся в Сербии до октября 2026 года. Режиссер рассчитывает выпустить фильм в прокат в 2027 году.

Недавно Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Кинематографист объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии.

Ранне российский режиссер снял клип для Muse.