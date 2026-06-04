Вокруг похожего на Трампа буйвола разгорелся скандал

Редкий буйвол-альбинос Дональд Трамп оказался в центре скандала после переезда в национальный зоопарк города Дакка в Бангладеше. Об этом сообщает AP.

По данным AP, изначально буйвола хотели использовать в традиционном обряде на мусульманский праздник Курбан-байрам. Позже его выкупили и отправили в зоопарк.

Буйвола прозвали Трампом из-за схожести с президентом США, в частности из-за большой копны золотистых волос. Как отмечает издание, изначально возле животного поставили табличку «Дональд Трамп», но позже убрали после критики в социальных сетях. Некоторые посчитали неправильным называть животное в честь «одного из самых влиятельных мировых лидеров».

AP добавил, что после заселения «Дональда Трампа» в вольер один из кураторов зоопарка был уволен. Причина неизвестна.

В марте частный зоопарк «Heythrop Zoological Gardens» в Великобритании объявил о закрытии.

Как отмечал Daily Mail, со временем зоопарк превратился в один из крупнейших центров дрессировки животных для шоу-бизнеса. Там снимались такие проекты, как «Гарри Поттер», «Доктор Кто», «Тарзан. Легенда», «Мир Юрского периода», «Миссия невыполнима», «Свирепые твари», «Звездная пыль» и «Маугли».

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