Режиссер «Вампиров средней полосы» назвал главную ошибку при съемках фильмов про СВО

Режиссер Маслов заявил, что кино про СВО должно быть осмысленным

Режиссер Антон Маслов в беседе с ТАСС заявил, что фильмы про СВО должны быть осмысленными.

Маслов считает, что такое кино должен создавать тот, кто чувствует тему, понимает, как с ней обращаться.

«Самое опасное — делать подобное кино ради галочки. Зритель очень хорошо чувствует фальшь», — отметил кинематографист.

По словам Маслова, среди проектов про СВО ему понравился сериал «Ландыши». Он назвал сценарий проекта непростой историей, которая вызывает сильные эмоции.

Режиссер уточнил, что сам пока не планирует поднимать тему специальной военной операции в своих работах. Маслов сосредоточен на других направлениях. Он развивает семейное кино и истории для широкой аудитории.

Антон Маслов срежиссировал такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Наследие», «Чебурашка. Новый год», «ИП Пирогова», «Бесстыдники», «Отель Элеон», «Анжелика».

В июне Маслов заявил, что российское кино может конкурировать с голливудскими проектами. Он отметил, что в последнее время отечественные фильмы и сериалы значительно улучшились в качестве.

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