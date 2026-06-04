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Культура

Россияне назвали жанры в кино, чтобы расслабиться

В России комедия стала самым популярным жанром для расслабления
Standret/Shutterstock/FOTODOM

Комедия стала самым популярным жанром для расслабления после учебы и работы среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН» со ссылкой на опрос SuperJob.

Детектив оказался на втором месте по популярности среди жанров, которые помогают отвлечься после окончания рабочего дня. На третьем оказались фантастика и фэнтези. Наименее востребованными оказались мультсериалы, мелодрамы, боевики, военное кино, криминал и драма.

По данным онлайн-кинотеатра, в будние дни после работы, с 19:00 до полуночи, зрители чаще всего выбирают детективы, комедии и триллеры — эти жанры возглавляют общий рейтинг просмотров за период с 20 мая 2025 года по 20 мая 2026 года. В десятку также входят мелодрамы, фэнтези, драмы, боевики, военные фильмы, романтические комедии и криминал.

Как отметили в пресс-службе, женщины чаще мужчин отдают предпочтение детективам, мелодрамам и драмам. Мужчины, в свою очередь, активнее выбирают фэнтези, боевики и военное кино.

Молодежь до 35 лет заметно чаще старшего поколения смотрит мультсериалы. А аудитория 45+ предпочитают детективы и военное кино, тогда как боевики и фэнтези популярнее у тех, кто младше.

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