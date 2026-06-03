Юлия Барановская раскрыла последствия операции в море

Телеведущая Юлия Барановская поделилась, что после срочной операции, которую ей провели осенью 2025 года, ей приходится придерживаться строгих ограничений в питании. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Известно, что во время рабочей поездки у Барановской резко начались боли в животе. Тогда телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство, которого пришлось проводить прямо в море. Поэтому этого знаменитость перенесла еще одну операцию, но уже в больнице Салехарда.

Барановская призналась, что после произошедшего решила не полагаться на постоянные обследования, поскольку подобные ситуации не всегда можно заранее предугадать и держать под контролем.

«Я могла бы ходить по врачам, регулярно обследоваться, но это абсолютно непредсказуемо. Единственное, что может помочь в моей ситуации, — соблюдать определенные правила», — отметила она.

По словам телеведущей, что срочной операций она пересмотрела свое отношение к здоровью и питанию. С тех пор перед любыми дальними поездками Барановская строго следит за своим рационом. Кроме того, ей нельзя терять бдительность и в повседневной жизни. В противном случае болезнь может обостриться.

Ранее стало известно, что Юлия Барановская заказала выпускное платье для дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2».