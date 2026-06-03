Собчак получит эксклюзивную экскурсию по «Крестам»: «Выпустим за деньги»

Генеральный директор и совладелец ГК «КВС» Сергей Ярошенко сообщил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак получит эксклюзивную экскурсию по бывшему следственному изолятору «Кресты». Его слова передает «Фонтанка».

.

Реконструкция бывшего следственного изолятора пока не начата. По словам Ярошенко, в обновленных «Крестах» планируется открыть музей и образовательные пространства. Собчак призналась, что хотела бы побывать там еще до начала строительства. Она попросила личную экскурсию.

«Можете выбрать время, мы вам выдадим даже экскурсовода. Это небольшое количество времени. За час вы сможете все обойти. 100% выпустим, но выпустим за деньги», — пошутил генеральный директор ГК «КВС».

«Кресты» — это бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России. Он был основан в 1892 году как тюрьма одиночного содержания. Комплекс состоит из двух крестообразных корпусов, в которых содержали заключенных. В феврале 2025-го «Кресты» приобрела группа компаний «КВС».

Ранее Собчак ответила Мизулиной.