Певица Ханна показала фигуру в нижнем белье после слухов о беременности

Певица Ханна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео, в котором демонстрирует фигуру в нижнем белье.

Ханна предстала перед фанатами в черной футболке и трусах. Она призналась, что получила множество сообщений от поклонников с подозрением в беременности. Артистка опровергла, что ждет ребенка.

«К сожалению, это не беременность, а мои наеденные килограммы, которых, на самом деле, не так много. Всего один килограмм. У меня, на самом деле, хороший, красивый пресс. Просто почему-то на видео вы его не видите», — заявила певица.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

Ранее жена Поперечного Полина Чистякова объявила о беременности.