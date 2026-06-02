В Москве пройдет фестиваль независимых артистов

ИМИ.Фестиваль стартует 10 сентября
Институт музыкальных инициатив

Институт музыкальных инициатив проведет свой первый музыкальный фестиваль в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ИМИ.

ИМИ.Фестиваль пройдет с 10 по 12 сентября. Он задуман как место встречи музыкантов, индустрии и слушателей. В рамках мероприятия состоятся конференция и выступления перспективных независимых артистов. В лайнап войдут более 50 музыкантов и групп со всей страны.

«Нам особенно важно поддержать артистов из регионов, которым часто сложнее попасть в поле зрения профи из-за географии. Мы хотим, чтобы фестиваль помог индустрии открыть новые имена, а музыкантам — найти новые возможности для роста», — рассказал куратор фестиваля Артем Атанесян.

На конференции профессионалы индустрии поднимут вопросы музыкального рынка, заработки и потери концертных площадок и лейблов, а также зависимость артистов от алгоритмов, платформ и случайного вирального успеха.

2 июня «Фонтанка» сообщила, что группа Artik & Asti выступят в рамках культурной программы ПМЭФ «Петербургские сезоны». На сцену также выйдут итальянский певец Умберто Тоцци и оркестр TV BRICS во главе с главным дирижером Михаилом Голиковым.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород объединил артистов 11 стран на фестивале «Человек Альфа».

 
