В Москве пройдет фестиваль независимых артистов

Институт музыкальных инициатив проведет свой первый музыкальный фестиваль в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ИМИ.

ИМИ.Фестиваль пройдет с 10 по 12 сентября. Он задуман как место встречи музыкантов, индустрии и слушателей. В рамках мероприятия состоятся конференция и выступления перспективных независимых артистов. В лайнап войдут более 50 музыкантов и групп со всей страны.

«Нам особенно важно поддержать артистов из регионов, которым часто сложнее попасть в поле зрения профи из-за географии. Мы хотим, чтобы фестиваль помог индустрии открыть новые имена, а музыкантам — найти новые возможности для роста», — рассказал куратор фестиваля Артем Атанесян.

На конференции профессионалы индустрии поднимут вопросы музыкального рынка, заработки и потери концертных площадок и лейблов, а также зависимость артистов от алгоритмов, платформ и случайного вирального успеха.

