Певец Филипп Киркоров почтил память отца и поздравил его с днем рождения

Певец Филипп Киркоров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) почтил память отца Бедроса в день его рождения.

2 июня Бедросу Киркорову могло исполниться 94 года. Его не стало 18 марта 2025 года. Киркоров-младший заявил, что отец навсегда остался в его жизни. По словам певца, родитель научил его любить свое дело, быть сильным, достойным и никогда не предавать себя.

«Мне так не хватает наших разговоров, твоих советов, твоего взгляда, в котором всегда были поддержка и вера. Но я знаю, что любовь сильнее времени и расстояний. Она остается с нами навсегда», — поделился артист.

Киркоров добавил, что вспоминает отца с благодарностью, теплотой и любовью.

«Все лучшее, что есть во мне, — от тебя. И каждый мой успех, каждая песня, каждый выход на сцену несут частичку твоего света», — заявил певец.

В марте Киркоров заплакал на своем сольном концерте. Артист не смог сдержать слез во время исполнения песни «Вы с нами». Тогда на экране сцены показали его отца.

