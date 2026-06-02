Artik&Asti выступят на одной сцене с итальянским певцом

Певцы Artik&Asti и Умберто Тоцци выступят в рамках ПМЭФ

Группа Artik & Asti выступят в рамках культурной программы ПМЭФ «Петербургские сезоны». Об этом сообщает «Фонтанка».

Выступление пройдет на Дворцовой площади. На сцену также выйдут итальянский певец Умберто Тоцци и оркестр TV BRICS во главе с главным дирижером Михаилом Голиковым.

Как отмечает издание, «Петербургские сезоны» пройдут с 30 мая по 7 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В них входят концерты, спектакли, выставки, экскурсии и городские фестивали.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

2 июня издание «Коммерсантъ» сообщило, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не выступит на ПМЭФ.

Причина отмены неизвестна. Шнуров должен был стать хедлайнером площадки Т-Двор 5 июня. В рамках форума певец также был задействован в мероприятиях системы международных расчетов А7 4 июня, закрытом приеме в Новой Голландии и сцене в Никольских рядах.

