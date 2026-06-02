Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

В Театре Пушкина рассказали о продолжительной болезни актрисы Марушиной

Театр Пушкина: актрисы Марушиной не стало после продолжительной болезни
Telegram-канал «Театр Пушкина»

Заслуженная артистка России Нина Марушина перед кончиной долго болела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила почти 65 лет.

В театре не раскрыли характер продолжительной болезни 91-летней Марушиной.

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года в Саратове. Звание заслуженной артистки России ей присвоили в 1995 году. Также актриса в разное время была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы. Марушина трудилась как в театре, так и на телевидении и в кино. Наиболее известными ее работами остаются «Бабий бунт», «Обломов», «Дни нашей жизни», «Деструкторы» и другие.

О том, что Нины Марушиной не стало, в театре сообщили 2 июня.

Ранее не стало ведущего телепрограммы «До и после полуночи» Владимира Молчанова.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!