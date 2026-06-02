В Театре Пушкина рассказали о продолжительной болезни актрисы Марушиной

Заслуженная артистка России Нина Марушина перед кончиной долго болела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила почти 65 лет.

В театре не раскрыли характер продолжительной болезни 91-летней Марушиной.

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года в Саратове. Звание заслуженной артистки России ей присвоили в 1995 году. Также актриса в разное время была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы. Марушина трудилась как в театре, так и на телевидении и в кино. Наиболее известными ее работами остаются «Бабий бунт», «Обломов», «Дни нашей жизни», «Деструкторы» и другие.

О том, что Нины Марушиной не стало, в театре сообщили 2 июня.

Ранее не стало ведущего телепрограммы «До и после полуночи» Владимира Молчанова.