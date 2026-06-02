Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Паулина Андреева занялась палью, а Иван Янковский снова надел шубу в сериале «Палево»

Стартовали съемки криминальной драмы «Палево» о мире люксовых подделок
Wink

Российские актеры Паулина Андреева и Иван Янковский снимутся в новом сериале «Палево» о мире люксовых подделок. О старте съемок проекта «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр Winkю

Режиссером криминальной драмы стал Илья Аксенов («Капельник», «Родные», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Главная героиня сериала — Ксения (Андреева) — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен, однако после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали». Авторы уже опубликовали первые кадры со съемок — на них Андреева позирует в деловом костюме, а Янковский, как и в популярном сериале «Топи», надевает шубу.

Wink

По словам генерального продюсера «НМГ Студии» Федор Бондарчука, сюжет сериала бьет точно в нерв времени, поскольку сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть.

«Авторы «Палева» показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом!» — говорит Бондарчук.

Кроме Андреевой и Янковского, в сериале снимутся Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие.

Ранее звезда «Не родись красивой» назвала условия возвращения в сериал.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!