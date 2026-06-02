Паулина Андреева занялась палью, а Иван Янковский снова надел шубу в сериале «Палево»

Российские актеры Паулина Андреева и Иван Янковский снимутся в новом сериале «Палево» о мире люксовых подделок. О старте съемок проекта «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр Winkю

Режиссером криминальной драмы стал Илья Аксенов («Капельник», «Родные», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Главная героиня сериала — Ксения (Андреева) — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен, однако после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали». Авторы уже опубликовали первые кадры со съемок — на них Андреева позирует в деловом костюме, а Янковский, как и в популярном сериале «Топи», надевает шубу.

По словам генерального продюсера «НМГ Студии» Федор Бондарчука, сюжет сериала бьет точно в нерв времени, поскольку сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть.

«Авторы «Палева» показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом!» — говорит Бондарчук.

Кроме Андреевой и Янковского, в сериале снимутся Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие.

