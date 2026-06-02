Киану Ривз сделал редкое высказывание о любви к избраннице-художнице

Актер Ривз подтвердил, что ему легко любить художницу Грант
Jordan Strauss/Invision/AP Photo

Актер Киану Ривз сделал редкое высказывание о любви к своей избраннице — художнице Александре Грант. Вместе они появились на красной дорожке гала-концерта MOCA 2026 в Лос-Анджелесе 30 мая.

Один из журналистов спросил Киану, легко ли любить его партнершу, на что артист ответил решительным «Да!»

Пара также рассказала о том, как их любовь изменила их подход к работе..

«Я бы сказала, что любая живопись автобиографична, и хотя в абстракции это не выглядит как большое повествование, я бы определенно сказала, что мои картины становятся счастливее», — поделилась Грант.

Ривз и Грант познакомились в 2009 году, после чего их отношения постепенно переросли из десятилетней дружбы в роман. Актер и художница рассекретили отношения в 2019 году, однако нечасто рассказывают друг о друге прессе.

Недавно Грант рассказала о секрете совместного счастья с актером.

«От одного только разговора о моей любви меня бросает в пот. Мы можем обсудить любую проблему, вызов или творческую идею и говорить об этом бесконечно, если необходимо, а также уважать индивидуальную потребность в глубоком погружении и тишине», — отмечала она.

Ранее представитель Киану Ривза ответил на слухи о свадьбе влюбленных.

 
