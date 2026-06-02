Экс-невеста Тимати заработала 122 млн рублей на салонах красоты

Выручка салонов красоты модели Анастасии Решетовой в 2025 году составила 122 млн рублей. Об этом стало известно «Газете.Ru».

ООО «Хайп», специализирующееся на предоставлении косметических услуг парикмахерскими, экс-невеста рэпера Тимати открыла в 2017 году. Она владеет 100% акций компании, но руководителем числится сестра Решетовой Валентина. В прошлом году фирма показала самый большой показатель выручки с момента основания. При этом чистая прибыль снизилась — 248 тысяч рублей.

Также, согласно данным сервиса Rusprofile, у бизнеса Решетовой есть налоговая задолженность. Модель не выплатила ФНС пять тысяч рублей.

Несколько лет назад модель владела компанией по производству белья. В СМИ сообщали, что фирма показывала убытки, из-за чего Решетова была вынуждена отказаться от нее. Однако позже модель опровергла эту информацию, заявив, что ликвидировала бизнес из-за религиозных соображений. По ее словам, с возрастом у нее изменились взгляды и мировоззрение, поэтому идея продавать белье потеряла для нее актуальность.

Ранее мама рэпера Тимати Симона спровоцировала слухи о неприязни к Анастасии Решетовой.