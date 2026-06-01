Сын Калашниковой просит у нее брата или сестру: «Конечно, очень хочется реализовать его и свою мечту»

Артистка Анна Калашникова призналась «Газете.Ru», что мечтает еще раз стать мамой, и ее сын тоже просит о пополнении в семье.

В марте этого года единственному сыну Калашниковой Данилу исполнилось 11 лет. Звезда ток-шоу рассказала, что он закончил начальную школу круглым отличником и перешел в пятый класс.

«Он большой молодец, труженик, и, конечно же, это огромная заслуга моих родителей. Они и мой брат помогают ему в учебе. А также он все равно будет заниматься все лето. У него дополнительные занятия по английскому языку, шахматам, программированию и многим другим предметам для того, чтобы поддерживать знания и навыки. Я хочу сказать, что он у меня такой же боец, как и я. И хоть очень тяжело дается учеба, но он, тем не менее, все равно старается, очень много читает энциклопедии, очень любознательный и умный мальчишка растет! Я им горжусь», — поделилась модель.

Калашникова отметила, что пока с трудностями переходного возраста в воспитании ей сталкиваться не приходилось, но она переживает, что этот момент все-таки скоро наступит. По ее словам, Данил уже сейчас проявляет характер, но при этом он все равно добрый и отзывчивый мальчик.

Лето сын артистки проведет в путешествиях. Калашникова призналась, что отправила его отдыхать в «шикарный отель Подмосковья». По ее словам, Данил будет продолжать развиваться на каникулах.

Также в разговоре с «Газетой.Ru» Калашникова вспомнила и о сложном периоде жизни, когда могла стать мамой во второй раз. Она поделилась, что ее мечта о большой семье никуда не делась с годами.

«Восемь лет назад я потеряла второго ребенка на большом сроке, должна была родиться девочка, а с детства я всегда мечтала быть многодетной мамой троих детей. Я все равно не отступаю и надеюсь, что моя мечта скоро исполнится! Кстати, с трех лет сынок мягко мне напоминает о том, что хочет братика или сестренку, а с возрастом это желание все больше усиливается – и мне, конечно, очень хочется реализовать его и свою мечту!» — рассказала Калашникова.

