Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

89-летний звезда «Бонни и Клайда» стал затворником

Актеры Николсон и Хоффман полтора года не общались со своим 89-летним другом Битти
FilmStills.net/Global Look Press

Звезда фильма «Бонни и Клайд» Уоррен Битти пропал со связи с лучшими друзьями-актерами — Джеком Николсоном и Джастином Хоффманом. Об этом сообщает Closer со ссылкой на источник, приближенный к последним.

По словам инсайдера, 89-летний Битти в последнее время стал затворником, и друзья почти не видели его последние полтора года.

«Он добился в своей карьере всего, чего хотел, и теперь ему неинтересно участвовать в голливудских крысиных бегах. Ему больше не нужно быть в центре внимания!» — объясняет инсайдер.

Однако факт, что актер теперь держит на расстоянии таких близких друзей, как 89-летний Николсон и 88-летний Хоффман, вызывает некоторую обеспокоенность, добавил источник.

«Джек и Уоррен были лучшими друзьями большую часть своей взрослой жизни. Но несмотря на происходящее, Уоррен остается образцом для подражания для Джека и Дастина, тем, на кого они всегда будут равняться», — заключил собеседник издания.

Ранее Ургант-старший объяснил, куда «пропал» его сын.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!