89-летний звезда «Бонни и Клайда» стал затворником

Актеры Николсон и Хоффман полтора года не общались со своим 89-летним другом Битти

Звезда фильма «Бонни и Клайд» Уоррен Битти пропал со связи с лучшими друзьями-актерами — Джеком Николсоном и Джастином Хоффманом. Об этом сообщает Closer со ссылкой на источник, приближенный к последним.

По словам инсайдера, 89-летний Битти в последнее время стал затворником, и друзья почти не видели его последние полтора года.

«Он добился в своей карьере всего, чего хотел, и теперь ему неинтересно участвовать в голливудских крысиных бегах. Ему больше не нужно быть в центре внимания!» — объясняет инсайдер.

Однако факт, что актер теперь держит на расстоянии таких близких друзей, как 89-летний Николсон и 88-летний Хоффман, вызывает некоторую обеспокоенность, добавил источник.

«Джек и Уоррен были лучшими друзьями большую часть своей взрослой жизни. Но несмотря на происходящее, Уоррен остается образцом для подражания для Джека и Дастина, тем, на кого они всегда будут равняться», — заключил собеседник издания.

