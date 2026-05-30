Тейлор Свифт подарила гитару развеселившей ее восьмилетней поклоннице

Американская певица Тейлор Свифт подарила гитару восьмилетней поклоннице, развеселившей ее своим вирусным роликом. Об этом пишет Page Six.

В апреле маленькая американка Мэдлин бросила бумажный самолетик через забор своему соседу, музыканту Итану Хейсу. Она попросила молодого человека сыграть песню Тейлор Свифт, услышав, как он репетирует на улице.

26-летний Хейс исполнил хит Свифт 2008 года «Love Story» со своего крыльца, а Мэдлин подпевала ему из окна. Мать девочки, Натали Хьюлек, сняла происходящее на видео и позже выложила ролик в TikTok, где пост быстро набрал почти 4 миллиона просмотров.

Видео в конце концов привлекло внимание и самой Свифт. Обладательница «Грэмми» отправила гитары с автографами как Мэдлин, так и Хейсу, а для девочки приложила письмо от руки.

«Я так сильно улыбалась! Посылаю тебе твою собственную гитару на случай, если ты когда-нибудь тоже захочешь научиться играть!» — написала певица.

В феврале Тейлор Свифт в шестой раз стала самым продаваемым исполнителем года.

Ранее Тейлор Свифт в цветочном корсете заметили на свидании с женихом Трэвисом Келси.