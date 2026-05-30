«У нее оказались все наличные отца»: сын Градского усомнился в бескорыстии вдовы

Старший сын композитора Александра Градского Даниил усомнился в бескорыстии его вдовы Марины Коташенко. Мужчину цитирует издание «СтарХит».

Даниил утверждает, что женщина плохо поддерживала его отца во время и после коронавирусной инфекции, и за три месяца его состояния переночевала с ним в доме только один раз.

В январе 2022 года вдову ограбили неизвестные — они вынесли из-под кровати в спальне более 104 миллионов рублей. Один из преступников сел в тюрьму на 8 лет, остальные лица были объявлены в розыск. Даниил все еще подозревает, что ограбление было инсценировано, хотя следствие не нашло доказательств этому.

«Очень странным образом у нее оказались все наличные деньги моего отца. Ее ограбление произошло, случайно так совпало, ровно за день до начала описи имущества», — сказал он.

Градского не стало 28 ноября 2021 года. Его старшие дети — Даниил и Мария — вступили в судебную схватку за состояние отца с его молодой женой Мариной Коташенко. С ней Градский прожил 17 лет, женщина родила ему двух сыновей — Ивана и Александра. Позже к судебным тяжбам присоединилась мать старших детей, бывшая жена Градского Ольга Ольга Фартышева. Она решила получить супружескую долю от общего капитала артиста.

По решению второго кассационного суда 30% имущества отошло вдове и ее детям, остальные 70% — старшим наследникам исполнителя. Впереди остался только Верховный суд, на который возлагает надежду Марина.

Ранее сообщалось, что спор за наследство Градского может привести к эксгумации тела артиста.