Александра Грант о Киану Ривзе: «От разговора о моей любви бросает в пот»

Художница Александра Грант рассказала о своей любви к Киану Ривзу и секрете совместного счастья с актером. 53-летнюю Грант цитирует издание People.

Женщина рассказала, как они проводят время на работе и в студии.

«От одного только разговора о моей любви меня бросает в пот. Мы можем обсудить любую проблему, вызов или творческую идею и говорить об этом бесконечно, если необходимо, а также уважать индивидуальную потребность в глубоком погружении и тишине», — говорит она.

Залогом счастливой жизни художница назвала взаимное уважение и веру в проекты друг друга.

«Я жила с Джоном Уиком, я жила с Нео. Когда он вживается в роль, я испытываю огромное уважение к нему и понимаю, что это середина или конец проекта. И я думаю, то же самое относится и к рисованию. Когда я нахожусь в режиме художника, я погружена в рисование полностью, да, это не актерская игра, но тоже своего рода перформанс», — говорит Грант.

Роман Александры Грант с 61-летним Киану Ривзом длится с 2019 года. Познакомились они, работая над книгой «Ода счастью», которую Ривз написал, а Грант проиллюстрировала. Два года спустя пара обнародовала отношения.

В начале года Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной на катке в Нью-Йорке.

Ранее представитель Киану Ривза ответил на слухи о свадьбе влюбленных.