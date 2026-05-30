Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Александра Грант о Киану Ривзе: «От разговора о моей любви бросает в пот»

Художница Грант назвала взаимное уважение залогом счастливой жизни с актером Ривзом
Momodu Mansaray/WireImage

Художница Александра Грант рассказала о своей любви к Киану Ривзу и секрете совместного счастья с актером. 53-летнюю Грант цитирует издание People.

Женщина рассказала, как они проводят время на работе и в студии.

«От одного только разговора о моей любви меня бросает в пот. Мы можем обсудить любую проблему, вызов или творческую идею и говорить об этом бесконечно, если необходимо, а также уважать индивидуальную потребность в глубоком погружении и тишине», — говорит она.

Залогом счастливой жизни художница назвала взаимное уважение и веру в проекты друг друга.

«Я жила с Джоном Уиком, я жила с Нео. Когда он вживается в роль, я испытываю огромное уважение к нему и понимаю, что это середина или конец проекта. И я думаю, то же самое относится и к рисованию. Когда я нахожусь в режиме художника, я погружена в рисование полностью, да, это не актерская игра, но тоже своего рода перформанс», — говорит Грант.

Роман Александры Грант с 61-летним Киану Ривзом длится с 2019 года. Познакомились они, работая над книгой «Ода счастью», которую Ривз написал, а Грант проиллюстрировала. Два года спустя пара обнародовала отношения.

В начале года Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной на катке в Нью-Йорке.

Ранее представитель Киану Ривза ответил на слухи о свадьбе влюбленных.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!