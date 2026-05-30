Звезда «Универа» о хейтерах: «Дебилы считают меня дебилом»

Актер Гогунский заявил, что его считают добрым добрые люди

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский высказался о хейтерах. Новым видео он поделился в своих социальных сетях.

По мнению Гогунского, человек видит в других только то, что есть в нем самом.

«Дебилы считают меня дебилом, тупые — что я тупой, гении считают меня гением», — размышляет актер.

Спорить с хейтерами Гогунский не стал.

«Потому что кто как обзывается — тот так сам и называется», — заключил он.

Недавно актриса и певица Настасья Самбурская оценила музыку Виталия Гогунского. Артист выступает в жанре эзотерического смыслового рэпа для «тех, кто хочет подумать». Самбурская назвала коллегу талантливым человеком с неопределенной целевой аудиторией.

Ранее 16-летняя дочь Гогунского рассказала о желании записать дуэт с МакSим и Лазаревым.