Падчерица Урганта встречалась с сантехником: «Чинил туалеты, трубы»

Модель Эрика Кикнадзе заявила, что не смотрит на доходы партнеров

Модель, падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе призналась, что не смотрит на доходы своих партнеров. Новое интервью она дала Анастасии Полетаевой для YouTube-шоу «Безфильтов».

По словам 25-летней девушки, она встречалась с сантехником.

«Он был настоящий сантехник, чинил туалеты, чинил трубы. Мы познакомились через общих друзей, пока я еще жила в Нью-Йорке», — рассказывает она.

Кикнадзе училась в частной школе в Англии, после окончила университет Parsons School of Design в Нью-Йорке. Она снималась для брендов Jacquemus, Marc Jacobs, Nike и 12Storeez.

В 2025 году Кикнадзе вернулась из США в Россию, где живет ее семья. Она снимается для российских брендов и иногда появляется на публичных мероприятиях.

В сентябре 2025 года стало известно, что модель встречается с 25-летним рэпером 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев). После рэпера заметили в компании другой известной модели и певицы Кати Кищук.

