Падчерица Урганта встречалась с сантехником: «Чинил туалеты, трубы»

Модель, падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе призналась, что не смотрит на доходы своих партнеров. Новое интервью она дала Анастасии Полетаевой для YouTube-шоу «Безфильтов».
По словам 25-летней девушки, она встречалась с сантехником.
«Он был настоящий сантехник, чинил туалеты, чинил трубы. Мы познакомились через общих друзей, пока я еще жила в Нью-Йорке», — рассказывает она.
Кикнадзе училась в частной школе в Англии, после окончила университет Parsons School of Design в Нью-Йорке. Она снималась для брендов Jacquemus, Marc Jacobs, Nike и 12Storeez.
В 2025 году Кикнадзе вернулась из США в Россию, где живет ее семья. Она снимается для российских брендов и иногда появляется на публичных мероприятиях.
В сентябре 2025 года стало известно, что модель встречается с 25-летним рэпером 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев). После рэпера заметили в компании другой известной модели и певицы Кати Кищук.
