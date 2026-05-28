Продюсер о критике Савичевой: «Не выходила под запрещенными препаратам на сцену, а Глюкоза – не раз»

Продюсер Сергей Дворцов поддержал Юлию Савичеву на фоне критики ее нового образа и изменившегося репертуара. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал эксперимент певицы удачным и попросил не сравнивать с ситуацией Глюкозы.

В сети пользователи негативно высказались о последнем выступлении Савичевой, на котором артистка вела себя как рок-бунтарка. В комментариях отмечали, что артистку «укусила Глюкоза», а также подозревали вокалистку в выходе на сцену в нетрезвом состоянии. Последнее опроверг продюсер Дворцов. По его словам, исполнительница хита «Корабли» никогда не позволяет себе подобного.

«Да, я вчера видел Юлю, ее новый образ и выступление в целом. Ну что я могу сказать? Я хочу ее поддержать. Для артиста свойственно менять образы, репертуар, потому что это своего рода определенный апгрейд для заказчиков, для самого же артиста. Нет, ее Глюкоза не укусила и не заразила. Давайте не сравнивать. Юлия никогда не выходила под запрещенными веществами или алкоголем на сцену, а Глюкоза, к большому сожалению, выходила не раз», – заявил Дворцов.

По словам продюсера, эксперимент положительно сказался на карьере Савичевой. Он рассказал, что смена образа не повлияла на ее заработки и количество корпоративов.

«Юля безумно талантливая. Она легенда. Насколько я знаю, она сейчас усердно работает на студии звукозаписи и еще парочку хитов для своих поклонников готовит. Поэтому не нужно ополчаться на нее, что она вышла в таком образе. Совсем скоро поклонники услышат от нее новый репертуар, новые песни. На корпоративы ее не стали реже приглашать, заказчики к ней как относились нормально, так и относятся. Гонорары тоже не изменились. Это удачный эксперимент для Савичевой», – поделился Дворцов.

Сама Савичева признавалась, что сейчас выбирает себя. Она отмечала, что до 2017 года подстраивалась под мнение окружающих и делала то, что ей говорили продюсеры. Теперь же артистка «перестала бояться».

Ранее Юлия Савичева в «голом» платье и кожаном тренче появилась на публике.