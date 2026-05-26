Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Наталья Водянова объявила о беременности

Модель Наталья Водянова подтвердила беременность
Vogue France

Супермодель Наталья Водянова станет матерью в шестой раз. Знаменитость снялась для обложки журнала Vogue.

Водянова позировала для обложки в коротком обтягивающем платье. На снимке звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Модель спровоцировала первые слухи о беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. Тогда она вышла на публику в белом платье с завышенной талией.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман.

В марте 2026-го Наталья Водянова стала лицом нового выпуска журнала Marfa. Она снялась в образе Мэрилин Монро: белом мини-платье и высоких голубых перчатках. Образ дополнила голубая сумка и белые босоножки. Волосы модели уложили легкими локонами и сделали вечерний макияж.

Ранее Наталья Водянова в платье с разрезом до бедра пришла на показ в Париже.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!