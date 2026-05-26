Наталья Водянова объявила о беременности

Супермодель Наталья Водянова станет матерью в шестой раз. Знаменитость снялась для обложки журнала Vogue.

Водянова позировала для обложки в коротком обтягивающем платье. На снимке звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Модель спровоцировала первые слухи о беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. Тогда она вышла на публику в белом платье с завышенной талией.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман.

В марте 2026-го Наталья Водянова стала лицом нового выпуска журнала Marfa. Она снялась в образе Мэрилин Монро: белом мини-платье и высоких голубых перчатках. Образ дополнила голубая сумка и белые босоножки. Волосы модели уложили легкими локонами и сделали вечерний макияж.

Ранее Наталья Водянова в платье с разрезом до бедра пришла на показ в Париже.