Киркоров «облапал» Маш Милаш и столкнулся с критикой

Певица Жасмин опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) встречу Филиппа Киркорова с блогершей Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова).

Жасмин объяснила, что захотела снять совместный ролик с Киркоровым, чтобы пропиарить совместную песню с Камовой. Народный артист признался, что знает Милаш, и назвал ее «очаровашкой» и «бусей». После этих слов артист обнял блогершу за талию и прикоснулся лицом к ее волосам.

«Почему с ней фит? Почему не со мной?» — заявил Киркоров.

«А так можно было?» — ответила Милаш.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые похвалили звезд, отметив, как «раскрепостилась» Жасмин и «засмущалась» Милаш. А другие посчитали поведение Киркорова неприемлемым. Они обвинили артиста в том, что он «облапал» блогершу.

«Я заметила, он вечно всех лапает, и все позволяют это делать, странно. Или что теряют голову от Киркорова», — отметила комментаторка.

«Мне так неприятно стало от этого видео, не понимаю, почему так мало комментариев об этом», — добавила другая пользовательница.

