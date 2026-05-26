Помощнику Мэттью Перри предъявлены обвинения в уничтожении улик

Бывшего помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамаса обвинили в уничтожении улик. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, когда Перри не стало, Ивамаса пытался приказал другому человеку уничтожить улики, связанные с кетамином, избавиться от документов и стереть цифровые записи.

ФБР утверждает, что бывший помощник звезды неоднократно врал следователям. Сначала мужчина скрыл факт, что в день кончины Перри принимал кетамин, а затем утверждал, что актер и сам спрятал ампулы с анестетиком. По данным прокуратуры, это неправда.

В заявлении говорится, что Ивамаса поручил человеку, обозначенному как «Б. М.», избавиться от флаконов с кетамином и шприцев после кончины Перри. Уточняется, что мужчина приказал уничтожить рецепт на кетамин и рукописную записку, в которой доктор Сальвадор Пласенсиа указан как поставщик кетамина. По данным ФБР, позже Ивамаса признался в содеянном в телефонном разговоре с посредником Эриком Флемингом.

54-летнего актера Мэттью Перри не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее помогавший звезде «Друзей» приобрести кетамин консультант получил срок.

 
