Солистка Reflex процитировала героиню из «Служебного романа» после хейта

Певица Ирина Нельсон поблагодарила хейтеров за ее упоминания
Пресс-служба Ирины Нельсон

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свое отношение к хейтерам после критики ее вокала.

Нельсон выразила благодарность всем, кто о ней пишет. Артистка не исключила из этого списка хейтеров.

«Плохо или хорошо — это неважно, ведь если пишут — значит, помнят, а если помнят — значит, любят. И вообще, говоря словами главной героини всеми любимого фильма «Служебный роман»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать», — отметила певица.

В мае Ирина Нельсон столкнулась с критикой в сети после живого исполнения песни «Люблю» на концерте. В комментариях пользователи называли вокал певицы «потугами», а также обвиняли артистку в многолетней лжи, якобы все годы на сцене она пела под фонограмму.

Позже продюсер Сергей Дворцов поддержал солистку Reflex. По словам шоумена, поклонники должны не высмеивать артиста, который поет без фонограммы, а поддерживать его. Продюсер уверен, что отказ от живого исполнения имеет место быть только при плохом самочувствии вокалиста.

Ранее Ирина Нельсон решила сама исполнять трюки в фильме о цирке.

 
