Охлобыстин раскрыл требования к Звягинцеву: «Хочет он этого или нет»

Актер Иван Охлобыстин призвал Звягинцева быть с народом
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин в беседе с «Абзацем» раскрыл отношение к режиссеру Андрею Звягинцеву.

Охлобыстин назвал Звягинцева серьезным режиссером с вдумчивым художественным высказыванием. По мнению артиста, кинематографисту нужно оставаться с народом и говорить за него.

«Лишь бы он за нас говорил. Это глубинно. Художник должен быть со своим народом. Хочет он этого или не хочет, есть вещи, которые выше даже нашей гражданской позиции», — отметил артист.

Охлобыстин назвал нужность своему народу зовом.

«Вот ты как маньяк, как зомби. Видели фильм о зомби? Это вот так: зов — и ты пошел. Непонятно, почему ты должен это все отдать, но ты должен», — поделился актер.

23 мая Звягинцев завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Получая награду, режиссер обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого». Режиссер выразил уверенность, что в окружении российского президента «есть люди, знающие, как передать ему эти слова».

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой призвал судить Звягинцева за госизмену.

 
