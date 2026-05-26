Бутман выступит в Швейцарии и Турции

Квартет саксофониста Игоря Бутмана даст концерты в Швейцарии и Турции

Народный артист России Игорь Бутман вместе со своим квартетом проведет концерты в Швейцарии и Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт квартета Бутмана состоится в Palais Des Nations в Женеве в преддверии Международного дня русского языка 29 мая. Народный артист отметил, что на выступлении его команда сделает акцент на русскоязычной программе. Вокальную часть исполнит музыкант Олег Аккуратов.

«Русский язык звучит на разных континентах, в том числе благодаря постоянным гастролям российских музыкантов. Музыка и искусство напоминают: мы способны жить в гармонии, несмотря ни на что», — поделился Бутман.

Бутман и Московский джазовый оркестр также выступят с Сергеем Мазаевым на фестивале Akra Jazz Festival в Анталье 6 июня. Отмечается, что этот концерт станет новым этапом сотрудничества Бутмана и Мазаева.

«Уверен, концерт в Анталье подарит публике множество сюрпризов», — отметил саксофонист.

В октябре 2025-го в Риме состоялся концерт квартета Бутмана. Коллектив выступил по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

