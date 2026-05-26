Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бутман выступит в Швейцарии и Турции

Квартет саксофониста Игоря Бутмана даст концерты в Швейцарии и Турции
Пресс-служба Фонда Бутмана

Народный артист России Игорь Бутман вместе со своим квартетом проведет концерты в Швейцарии и Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт квартета Бутмана состоится в Palais Des Nations в Женеве в преддверии Международного дня русского языка 29 мая. Народный артист отметил, что на выступлении его команда сделает акцент на русскоязычной программе. Вокальную часть исполнит музыкант Олег Аккуратов.

«Русский язык звучит на разных континентах, в том числе благодаря постоянным гастролям российских музыкантов. Музыка и искусство напоминают: мы способны жить в гармонии, несмотря ни на что», — поделился Бутман.

Бутман и Московский джазовый оркестр также выступят с Сергеем Мазаевым на фестивале Akra Jazz Festival в Анталье 6 июня. Отмечается, что этот концерт станет новым этапом сотрудничества Бутмана и Мазаева.

«Уверен, концерт в Анталье подарит публике множество сюрпризов», — отметил саксофонист.

В октябре 2025-го в Риме состоялся концерт квартета Бутмана. Коллектив выступил по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Ранее Shaman раскрыл, будет ли записывать дуэты с молодыми артистами.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!