Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Рассел Кроу нагрубил поклонникам на автограф-сессии

Актер Кроу нецензурно призвал к порядку парижан, просивших его автограф
Paramount Pictures

Австралийский актер, звезда «Гладиатора» Рассел Кроу нагрубил поклонникам на автограф-сессии. Об инциденте в Париже пишет Variety.

Артист обратился к парижанам, просившим его автограф у отеля.

«Оставайтесь на месте, не давите на меня, и я подойду к вам. Дайте всем пространство. Как только кто-нибудь начнет вести себя как [придурок], я уйду. Ясно?» — сказал он.

На записи встречи с поклонниками, распространившейся в сети, видно, что после этого Кроу действительно спокойно подписал протянутые ему листы.

«Все получили свои автографы и селфи, вход в отель был бесплатным для гостей, и я все равно добрался до аэропорта вовремя. Один человек, без охраны», — написал Кроу в комментариях к посту одного из таблоидов, в котором его обвинили в невозможности контролировать ситуацию.

Недавно актрису Приянку Чопру обвинили в использовании подставных фанатов, просящих у нее автографы.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин продает две минуты разговора с собой за 9 тысяч рублей.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!