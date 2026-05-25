Российская блогерша едва не ослепла после блефаропластики

Блогерша Александра Пруткова едва не ослепла после блефаропластики за 97 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Девушка рассказала, что 20 мая сделала операцию на нижних веках: хотела убрать грыжи под глазами и скорректировать возрастные изменения. Через несколько часов после операции началась сильнейшая боль, мешавшая моргать и спать. Позже выяснилось, что у нее возникла эрозия роговицы.

Причиной, утверждает Александра, могла стать корочка, образовавшаяся после операции и травмировавшая глаз. Помимо этого, как объяснили девушке врачи, назначенные капли с антибиотиком нельзя было использовать при таком повреждении, потому что они могли усиливать раздражение и боль.

На следующее утро Александре провели повторную операцию, чтобы устранить источник травмы, а в областной больнице ей подобрали другое лечение. Ей объяснили, что если бы она затянула с обращением, эрозия могла перейти в язву роговицы, грозя потерей зрения.

Сейчас состояние блогерши стабилизировалось, она восстанавливается и готовится к тому, что 27 мая ей снимут пластыри.

Ранее жена Цекало перенесла операцию на позвоночнике.