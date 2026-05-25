Попавшей в реанимацию дочери Запашного стало лучше: «Могу сидеть»

Цирковая артистка, дочь дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина Запашная рассказала о своем самочувствии. Новыми снимками, сделанными после реанимации, она поделилась в своем Telegram-канале.

Сейчас женщина остается в больнице в Севастополе. На новых фото видно, что пятна, которыми покрылось ее тело в результате аллергической реакции и отека Квинке, начали уменьшаться.

«Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно», — написала она.

В больнице ей сделали еще одну процедуру плазмофильтрации — очищения крови. Запашная надеется, что ее скоро выпишут.

В Севастополь Екатерина с мужем приехали, чтобы отдохнуть и увидеться с родственниками — в городе работает цирк ее брата Ярослава Запашного. Уже после выступления ее тепло покрылось большими красными пятнами, начался зуд и сильный отек Квинке, женщину госпитализировали в реанимацию. Причина аллергии до сих пор не выяснена.

