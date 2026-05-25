Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Попавшей в реанимацию дочери Запашного стало лучше: «Могу сидеть»

Цирковая артистка Запашная прошла процедуру очищения крови после отека Квинке
Telegram-канал «КАТЕРИНА ПТИЦА»

Цирковая артистка, дочь дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина Запашная рассказала о своем самочувствии. Новыми снимками, сделанными после реанимации, она поделилась в своем Telegram-канале.

Сейчас женщина остается в больнице в Севастополе. На новых фото видно, что пятна, которыми покрылось ее тело в результате аллергической реакции и отека Квинке, начали уменьшаться.

«Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно», — написала она.

В больнице ей сделали еще одну процедуру плазмофильтрации — очищения крови. Запашная надеется, что ее скоро выпишут.

В Севастополь Екатерина с мужем приехали, чтобы отдохнуть и увидеться с родственниками — в городе работает цирк ее брата Ярослава Запашного. Уже после выступления ее тепло покрылось большими красными пятнами, начался зуд и сильный отек Квинке, женщину госпитализировали в реанимацию. Причина аллергии до сих пор не выяснена.

Ранее Олег Майами расплакался, узнав о предстоящей операции.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!