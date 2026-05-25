В Москве пройдет шоу «Вернувшиеся: Новая реальность»

Иммерсивный театр «Особняк Дашков» вновь покажет шоу «Вернувшиеся» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Грядущее шоу получило название «Вернувшиеся: Новая реальность». Оно стартует 6 августа на 60 вечеров. Создатель проекта – режиссер и хореограф Мигель. Вдохновением послужила известная американская постановка «Sleep No More». В основе шоу — пьеса Генрика Ибсена «Привидения».

Впервые «Вернувшиеся» были представлены публике в 2016 году. За время существования постановку посетили более 300 000 зрителей из 30 стран. Проект был номинирован на премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент».

«Когда мы создавали «Вернувшиеся», нас интересовал не жанр и не форма — нас интересовало ощущение человека внутри истории. Возможность оказаться настолько близко к происходящему, что в какой-то момент оно начинает касаться тебя лично. Спустя 10 лет это ощущение никуда не исчезло», — рассказал Мигель.

