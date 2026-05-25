Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Москве пройдет шоу «Вернувшиеся: Новая реальность»

Шоу «Вернувшиеся: Новая реальность» состоится 6 августа
Пресс-служба Иммерсивного театра «Особняк Дашков»

Иммерсивный театр «Особняк Дашков» вновь покажет шоу «Вернувшиеся» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Грядущее шоу получило название «Вернувшиеся: Новая реальность». Оно стартует 6 августа на 60 вечеров. Создатель проекта – режиссер и хореограф Мигель. Вдохновением послужила известная американская постановка «Sleep No More». В основе шоу — пьеса Генрика Ибсена «Привидения».

Впервые «Вернувшиеся» были представлены публике в 2016 году. За время существования постановку посетили более 300 000 зрителей из 30 стран. Проект был номинирован на премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент».

«Когда мы создавали «Вернувшиеся», нас интересовал не жанр и не форма — нас интересовало ощущение человека внутри истории. Возможность оказаться настолько близко к происходящему, что в какой-то момент оно начинает касаться тебя лично. Спустя 10 лет это ощущение никуда не исчезло», — рассказал Мигель.

Ранее звукозаписывающая компания Элджея за год увеличила прибыль в 11 раз.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!