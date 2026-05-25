Россиянки стали чаще покупать косметику после выхода третьего сезона «Эйфории»

В России вырос спрос на косметику после выхода третьего сезона «Эйфории»
В России вырос спрос на декоративную косметику после выхода третьего сезона сериала «Эйфория». Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса CDEK.Shopping.

Россиянки наиболее часто покупают косметику, предназначенную для лица. Вторую строчку по популярности занимают товары для макияжа глаз, а третью — косметика для губ. Среди косметики для лица самая популярная подкатегория товаров — тональные средства, для глаз — туши и жидкие тени, а среди косметики для губ — помады.

В третьем сезоне «Эйфории» герои полностью отошли от глиттера и неона и перешли к классическому макияжу, что повлияло на вкусы зрительниц. Покупательницы из России следуют тренду на естественность и отдают предпочтения сдержанным металлическим и нюдовым оттенкам.

Несмотря на то, что чаще всего женщины заказывают товары из Германии, после выхода сериала доля страны в топе снизилась — 43,49% до 42,5% — в пользу США, чья доля увеличилась до 26,83%. В общей сложности количество заказов выросло на 15% в сравнении с первым кварталом 2026 года.

Отмечается, что самые преданные зрительницы «Эйфории» проживают в Москве и Санкт-Петербурге (27,1% и 23,9%). Они стремятся сразу приобрести полный комплект для макияжа, который включает в себя косметику и для лица, и для губ, и для глаз. А жительницы Екатеринбурга и Омска (16,8% и 13,2%) предпочитают заказывать что-то одно, постепенно дополняя косметичку.

