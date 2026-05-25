Протеже Киркорова об отказе от эпатажа: «Все чаще люди будут видеть MARGO, которая поет»

Певица MARGO призналась «Газете.Ru», что ее до слез тронула поддержка людей после выступления на премии телеканала РУ.ТВ. Артистка впервые предстала перед зрителями в новом амплуа.

На премьере фильма «Майкл» в Москве MARGO отметила, что давно не получала столько добра от людей. Однако она подчеркнула, что не планирует полностью отказываться от эпатажного образа.

«Впервые за очень долгое время на моей странице появился позитив, любовь, добро. Я даже расплакалась. Так прекрасно, что люди пишут столько хорошего. Но я полностью никогда не сменюсь. Все-таки вот эта внутренняя звезда номер один точно останется. Но так как я увидела много позитивных комментариев, думаю, теперь все чаще люди будут видеть Марго, которая поет», – поделилась певица.

MARGO прославилась несколько лет назад после того, как ее продюсером стал Филипп Киркоров. Сначала артистка просто появлялась вместе с ним на мероприятиях и удивляла публику перформансами. А в 2025 году она записала вирусный трек «Кукареку» с рэпером Lil Pump.

На юбилейной премии канала РУ.ТВ в этом году MARGO впервые отказалась от своего образа «звезды номер один» и исполнила «Карточный домик». Пользователи в сети делились, что не знали о таких вокальных данных исполнительницы.

Ранее MARGO призналась, что научилась не реагировать на критику в свой адрес.